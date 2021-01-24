Bakan Kurum’a yaptığı maket evi hediye etti

-Yazıkonak, Bizmişen, Abdullahpaşa, Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahallerini gezmesi

-Bakan Kurum'un yapımı tamamlanan ve inşası devam eden konutları gezmesi

-Yapımı tamamlanan ve devam eden alanlardan detay

-14 yaşındaki Emre Kaya'nın dondurma çubukları ve tahta kaşık gibi geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı maket evi Bakan Kurum’a hediye etmesi

-Emre Kaya ile röportaj

-Genel ve detaylar



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ depreminin birinci yıl dönümünde kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarını yerinde inceledi. Bakan Kurum’un ziyaretinde 14 yaşındaki Emre Kaya,geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı maket evi hediye etti. 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde Elazığ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentin farklı mahallelerinde yapılan ve yapımı süren deprem konutlarını yerinde inceledi. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık,Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ’ında eşlik ettiği Bakan Kurum, sırasıyla Yazıkonak, Bizmişen, Abullahpaşa, Mustafapaşa ve Rüstempaşa mahallelerini gezerek yeni evlerine kavuşan aileler de görüştü, talepleri dinledi. Ayrıca, Mustafapaşa Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki Emre Kaya, dondurma çubukları ve tahta kaşık gibi geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı maket evi Bakan Kurum’a hediye etti.Kaya, daha önce Kurum’un Elazığ ziyaretinde aldığı iş sözüne karşılık ciddiyetini göstermek adına iki haftalık emeğinin sonucu özel hediyeyi yaptığını belirtti.

Hediyeyi Bakan Kurum’a verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Kaya, en büyük hayalinin ise İnşaat Mühendisi olmak olduğunu söyledi.



Bakan Kurum ise aldığı hediyeden dolayı Kaya’ya teşekkür ederek onunla bir süre sohbet etti ve Emre’ni yaptığı evi köylerde yapılan ‘çelik konstrüksiyon’ evlere benzetti. Kurum, ilgililere de Kaya ile yakından ilgilenmesi için talimat verdi. Kurum ve beraberindekiler, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısı için İLBANK’a geçti.



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