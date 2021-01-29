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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu Vanlı gençlerle buluştu

Bakan Kasapoğlu Vanlı gençlerle buluştu

Bakan Kasapoğlu’nun gelişi

-Gençlerin müzik etkinliği
-Gençlik merkezindeki incelemelerinden detaylar

( VAN ) VAN

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’ın Tuşba Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindekilerle Tuşba Gençlik Merkezinde gelerek, çeşitli incelemelerde bulundu. Burada ilk olarak gençlerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Bakan Kasapoğlu, ardından kişisel gelişim, ahşap, seramik, güzel sanatlar, müzik ve bilişim atölyelerini gezerek, gençlere kitap dağıttı.
Daha sonra gençlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet eden Kasapoğlu, ardından geceyi geçireceği Double Tree By Hilton Oteline geçti. Bakan Kasapoğlu, Van’daki programlarına yarın sabah itibariyle devam edecek. (YLM-
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