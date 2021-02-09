-Bakanın açıklamaları



( BİNGÖL ) Bakan Kasapoğlu: "Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz" BİNGÖL



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu," Amacımız gençlerimiz için halkımız için her şeyin en iyisini en güzeli yapmak, sağlamak. Onların erişebilirliğini bu noktada temin etmek. Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Havalimanında Vali Kadir Ekinci tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Solhanspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Sözen tarafından Bakan Kasapoğlu’na bal hediye edildi. Daha sonra Karşıyaka Spor Salonu’nda Efeler Liginde mücadele eden Solhanspor takımı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, basın açıklamasının ardından sporcu kamp merkezini de gezdi. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, “Bingöl hem genç nüfusu itibariyle hem hakikaten gençlerimizin bu anlamdaki potansiyeli itibariyle çok güçlü bir şehrimiz. Bingöl’ümüz spor noktasında marka bir şehir olması hem de gençlere sunulan imkanların arttırılması konusunda özellikle gençlik merkezi bizim önemli çalışma alanlarından bir tanesi. 7 ilçemiz 3 beldemiz ile birlikte Bingöl merkezimizde dahil olmak üzere gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak, beldemiz de kalmayacak. Bingöl’ün merkezindeki tüm alanları gerekli olan bölgelerimizde inşallah gençlik merkezlerimizde donatacağız. Ve bununla birlikte gençlerimiz spor, sanat, kültür ve inovasyon çalışmaları noktasında bugüne kadar olduğu gibi bu noktadaki projelerimizi zenginleştireceğiz” dedi.

“Semt sahalarını ayrı bir boyuta taşıyacağız” İlçe, belde ve köylere kadar semt sahaları yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bununla birlikte spor alanlarımız. Biliyorsunuz semt sahalarımız, voleybol, basketbol, futbol ve buna benzer pek çok branş bizim önemli gördüğümüz alanlar. Ve bunlarla ilgili çalışmalarımızı da zenginleştireceğiz. Gerek Bingöl’ümüzün merkezinde gerek ilçelerimizde köylerimize kadar valiliğimizle, belediyemizle ortak çalışmalarla inşallah semt sahalarımızı da ayrı bir boyuta taşıyoruz bunun da müjdesini paylaşmak istiyorum. Tabi Bingöl ve ilçeleri çok ciddi başarılara imza atan pek çok branşta bir ilimiz. Tabi ki şuan Solhan Spor ile birlikteyiz. Voleybolda önemli bir başarıyı bizlere yaşattılar. Bu anlamda çok büyük umutlarımız olan bir takımla beraberiz. Sporcularımızı, yöneticilerimiz ve bu güzel tabloda emeği olan herkesi kutlamak istiyorum. Solhanspor Efeler liginde başarılı bir şekilde mücadele ediyor ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte Solhan ve Bingöl’ün tüm ilçelerinden ve beldelerinden yeni sporcularımızı kazandıracağız. Altyapı desteklerimizi konuştuk. Bu anlamdaki stratejilerimizi konuştuk. Bu da inşallah bir sonraki süreçte inanıyorum ki yeni yıldızları yetiştirerek sporumuza kazandıracağız. Tabi ülkemizin en yeni ve en modern sporcu eğitim merkezini Bingöl’ümüze kazandırdık. Ve inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde uluslararası kamplar olsun, çalışmalar olsun federasyonumuz için burası önemli bir yer olacak. Amacımız gençlerimiz için halkımız için her şeyin en iyisini en güzeli yapmak, sağlamak. Onların erişebilirliğini bu noktada temin etmek. Yeter ki halkımız bu tesisleri bu imkanları kullansın, istifade etsin. Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu’na ziyaretlerinde Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. (MAÇ-HİV-



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