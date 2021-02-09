Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu

-Bakan Kasapoğlu'nun incelemelerde bulunması

Misyon 

--gösteri yapılması
--pisti gezmesi ve incelemesi
--genel ve detay

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu için kayak gösterisi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl’deki temaslarının ardından merkeze 34 kilometre mesafede bulunan ve devlet desteğiyle 2017 yılında tamamlanarak hizmete açılan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinde profesyonel kayakçılar tarafından Türk Bayraklı kayak gösterisi yapıldı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kayak gösterisinin ardından gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra kar motoruna binerek pisti gezdi. Bakan Kasapoğlu’na Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan eşlik etti. (MAÇ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı