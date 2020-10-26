Bakan Kasapoğlu Hakkari'de



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi. Fatih Kışlasından Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kacukcu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, daha sonra valiliğe geçti. Burada protokol üyeleri ve polis merasim birliğini selamladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, ardından basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Kasapoğlu’nun, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmesi bekleniliyor. (MSA-Y)



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