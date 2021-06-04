Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi

-Bakan Muharrem Kasapoğlu esnafları ziyareti

-Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ve çocuklara hediye vermesi

-Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin ilkokula gidişi

-Bakan Kasapoğlu'nun çocukların elinden tutarak okula geçmesi

-Bakan Kasapoğlu'nun ve beraberindekilerin sınıfta öğrencilere hediye vermöesi

-Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi

-Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin eve geçmesi

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret ederek, çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’na, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşlik etti. Ziyarette esnaflarla tek tek görüşen Bakan Kasapoğlu, iş yerlerinde bulunan esnaflara ve çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti. Vatandaşın çay davetini geri çevirdi Sakarya Caddesi esnafıyla bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yahya Kemal İlkokulu'na geçti. Okul sınıflarında bulunan öğrencilerden dersleri hakkında bilgi alan ve notlarını inceleyen Bakan Kasapoğlu, sınıfta bulunan çocuklarla sohbet ettikten sonra kitap hediye ederek okuldan ayrıldı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler ardından bölgeden ayrılmak üzereyken bir vatandaşın eve çaya davet etmesi üzerine eve geçerek çay içti. Aileyle sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

