Bakan Kasapoğlu Çankırı'da yapımı süren havuz inşaatını inceledi

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( ÇANKIRI ) ÇANKIRI



- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı'da yapımı devam eden yüzme havuzunu yerinde inceledi. Türkiye'de havuzu olmayan tek il olan Çankırı'da yapımına başlanan yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Çankırı’da hem ilçelerden köylere kadar hem şehir merkezinde pek çok çalışmamız var. Havuzumuz da bunlardan biri. Hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle Çankırı inşallah öncü illerden biri olarak havuz sonrasıda olmak suretiyle inşallah büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Ziyarette Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadık Ak ve diğer ilgililer hazır bulundu. İnceleme sonrasında Bakan Kasapoğlu ilden ayrıldı. (HÇ-KA

