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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu yol çalışmalarını denetledi

Bakan Karaismailoğlu yol çalışmalarını denetledi

Bakanın gelişi

Allah Yol Yapımı 

-Bakanın incelemeleri
-Bakanın konuşması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında İvrindi ilçesinde yapımı süren İvrindi-Bergama yol yapımını inceledi. Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir'de yol yapım çalışmalarını denetledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Edremit- Balıkesir yolu üzerinde İvrindi kavşağındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde hem İvrindi kavşağının hem de arkasındaki 4 kilometrelik bölünmüş yolu tamamen hizmete alacağız. Projenin geri kalan kısmını da en hızlı şekilde tamamlamak için görüşmelerimizi yapıyoruz. Buranın açılışına müsait olursak gelmeye çalışacağız. Trafik kazası riskini de ortadan kaldırarak, bölünmüş yol olarak uzun yıllar hizmet edecek" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'na İvrindi ziyaretinde il protokolünün yanı sıra İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz de eşlik etti.
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