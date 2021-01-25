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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu: 'Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu'

Bakan Karaismailoğlu: 'Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu'

Şantiyeden detay

Toplantı Allah 

-Bakanın açıklaması
-Motor iskelesinde balıkçıların açıklaması
-Bakandan detay

( SİNOP ) Bakan Karaismailoğlu: "Trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu" SİNOP

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde tam 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yolların karşılığı trafik hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu" dedi.
Sinop ziyaretine Ayancık ilçesinde devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop Ayancık Yolu Şantiye Alanı, Ayancık Motor İskelesi ve AK Parti Ayancık İlçe Bakanlığı’nı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ayancık Yolu Şantiyesi’nde bir açıklama yapan Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin her noktasında büyük çalışmalarımız var. Hakkari’de ne yapıyorsak Edirne’de de onu yapıyoruz. Sinop’ta da benzerlerini yapıyoruz. Ülkemiz genelinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yolların karşılığı trafik hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun karşılığı her yıl binlerce can kurtarıldı demektir” diye konuştu.
Devam eden Ayancık Yolu çalışmasından da söz eden Bakan Karaismailoğlu, “Sinop’ta da çok önemli yatırımlarımız var. Şu an devam den 7 tane aktif projemiz var. İnşallah bugün yaptığımız toplantılarla bu projelerin en kısa zamanda bitirilmesi için istişarelerde bulunuyoruz. Bulunduğumuz şantiye Sinop Ayancık arasındaki yol şantiyemiz. Bu da çok önemli bir proje. Biraz zor hem de maliyetli bir proje. Ama projede şantiyelerimiz kuruldu imalatlarına başlandı. İnşallah çok güçlü bir şekilde bu yola giriyoruz. En kısa sürede bitirmek için takip edeceğimiz projelerden birisi olacak. Malumunuz dolgu ve tahkimat işlerimiz var. Hem eski yolu güvenlik altına almış olacağız hem de 9,2 kilometrelik yolu bitirdiğimizde konforlu güvenli bir yol sağlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki yıl burayı da bitirip halkımızın Sinopluların hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Ayancık Motor İskelesi’ne geçen Karaismailoğlu burada balıkçılar tarafından karşılandı. Balıkçılar bir tekneye astıkları pankartla ve megafon yardımıyla Bakan Karaismailoğlu’na seslendi. Karaismailoğlu’nu görmekten mutluluk duyduklarını belirterek ondan taleplerini sıraladılar. Balıkçılar Bakan Karaismailoğlu'dan taleplerini şöyle sıraladı: “Üzerinde bulunduğunuz iskelenin yenilenerek uzatılmasını talep ediyoruz. Ayancık Denizciler Mahallesi Balıkçı Barınağı’nın yapılmasını istiyoruz. Bulağan Mendireği’nin yol projesine dahil edilmesini, küçük balıkçı barınağına çevrilmesini talep ediyoruz. Yine yol üzerinde Tarafçı köyü Gebeli Dere Islahı projesinin tamamlanmasını istiyoruz.” Bakan Karaismailoğlu bu taleplerini yanı sıra balıkçıların sorunlarını da dinledi. AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Karaismailoğlu, buradan Türkeli ilçesine geçti. (ÜK-SLH-
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