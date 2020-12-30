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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Karaismailoğlu Ordu'da

- Bakan Karaismailoğlu Ordu'da

Protokol karşılama

Sel Felaketi Toplantı Felaket 

-Şeref defteri imzalanma
-Genel detay
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-NOT: Görüntü geçiliyor

( ORDU ) ORDU

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu’da, Vali Tuncay Sonel’i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilk olarak sabah saatlerinde, geçtiğimiz aylarda sel felaketinin yaşandığı Giresun'un çeşitli noktalarında programlara katılarak, incelemelerde bulundu. Sel afetinin yaşandığı en önemli noktalardan olan Dereli içesinde de temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, ardından ise Ordu’ya geldi. Ordu’da, ilk olarak Vali Tuncay Sonel’i ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra, valilik makamında Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve çeşitli protokol üyeleri ile birlikte basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda ziyaret ve toplantıya katıldı.
(SK-SLH-
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