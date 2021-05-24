Bakan Karaismailoğlu'ndan Çankırı'nın ilçelerine ziyaret



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı programı kapsamında ilçeleri de ziyaret etti. Programı kapsamında Çankırı'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, kent merkezindeki incelemelerinin ardından ilçelere geçti. Kurşunlu-Korgun ve çevre yolu şantiye alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, ardından Korgun, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü ilçelerinin yanı sıra Saçak, Yaylakent beldelerini de ziyaret ederek belediye başkanlarından bilgi aldı. Çankırı programı kapsamında ziyaretlerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, kentten ayrıldı. (KA

