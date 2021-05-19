Bakan Karaismailoğlu’ndan 19 Mayıs paylaşımı



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlan bir video klipi yayımladı. Bakan Karaismailoğlu, 19 Mayıs’ı kutlayarak bir video klip yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda Bakan Karaismailoğlu, “102 sene önce yakılan bağımsızlık meşalesini Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz taşımaya devam edecek. Aklı hür, vicdanı hür gençlerimizle birlikte ileriye diyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum!” ifadelerine yer verdi. (ÖMR-

