Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Karaismailoğlu Mardin’de

- Bakan Karaismailoğlu Mardin’de

Zekiye Midyat Aile Kadın Merkezi’nin açılışından görüntü

Temel Atma Töreni 

-Mor Gabriel Manastırı ziyaret görüntü
-Çarşı esnafı ziyaret görüntü
-Gelüşke Hanı ziyaret görüntü
-Güvercin uçururken görüntü
-Midyat Konuk Evi ziyaret görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin’de bir dizi temasta bulundu. Mardin-Midyat karayolunun temel atma törenini gerçekleştirmek üzere Mardin’de gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temel atma töreninin ardından bir dizi temasta bulundu. Zekiye Midyat Aile Kadın Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu’nun bir sonraki durağı Mor Gabriel Manastırı oldu ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çarşı esnafı Bakan Karaismailoğlu’na kahve, badem şekeri ve tespih hediye etti, güvercin uçurdu. Tarihi Gelüşke Hanı’nda yapılan müzik dinletisinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Midyat Konuk Evi’ni ziyaret ederek Mardin’e özgü olan reyhani oyununu izledi. (KA-ÖZ-Y)
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement