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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu dünyanın en uzun taş köprüsü için müjdeyi verdi

Bakan Karaismailoğlu dünyanın en uzun taş köprüsü için müjdeyi verdi

Tarihi köprü drone, b

Strateji Uzunlu Restorasyon Çekim Başkent 

-asın açıklaması,
-köprü yürüyüşü,
-fotoğraf çekimi

( EDİRNE -DRONE)- Ulaştırma Bakanı, “Restorasyon çalışmalarına 2021 yılı başında başlayacağız” EDİRNE

- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28 Kasım Pazartesi tarihi Uzunköprü’nün ihaleye çıkacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarihi köprü de yapmış olduğu konuşma da 28 kasım pazartesi günü tarihi köprünün ihalesini yapacaklarını duyurdu. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gelenUlaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı, serhat şehrimiz Edirne'de olmaktan ve buradaki ulaşım altyapı çalışmalarımızı sizlerle birlikte yerinde takip etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Edirne programımızın son bölümünde dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü'de sizlerle birlikteyiz. Edirne'den Kars'a doğu-batı, kuzey-güney ayrı etmeksizin ülkemizin her köşesine ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlk yapıldığında 1392 metre uzunluğunda, 5,4 metre genişliğinde ve 174 gözü olan köprünün, günümüzde uzunluğu 1266 metre, genişliği 6.8 metre ve göz sayısı 171 adettir. Yağış ve taşkın mevsimlerinde, Ergene Nehri'nin azgın suları üzerinde rahatlıkla geçiş için izin veren köprümüzün, Mimar Muslihiddin Bey tarafından eşsiz bir ustalıkla yapıldığı dikkat çekmektedir. 1967-1971 yılları arasında, iki şeridi araç trafiğinden kaldırılmak suretiyle öğün döşemesine takviye ilave edilerek genişletilen köprü ağır taşıtlı trafik yükü karşısında dinamik etkilere maruz kalmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'müz, 2013 yılında yaptığı alternatif köprü ile Uzunköprü'yü ağır taşıt trafiği yükünden kurtarmıştır. Uzunköprü'müzün restorasyon ihalesini 28 Aralık Pazartesi günü yapacağız. Karaismailoğlu, “Bugün sizlere Osmanlı Devleti'ne 90 yıla yakın başkentlik yapan, batıya açılan Serhad şehrimiz Edirne'deki dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü'nün restorasyon çalışmalarına başladığımızın müjdesini vermek için buradayız. Osmanlı Sultanı 2. Murat'ın emri ile, 1444 yılında yapımı tamamlanan, 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Uzunköprü'müzün restorasyon ihalesini 28 Aralık Pazartesi günü yapacağız”. Çalışmalara 2021 Yılı Başında Başlayacağız. Restorasyon kapsamında öncelikli olarak kemerleri askıya alarak, 25 ayrı kemerin onarımı yapacağız. Asfalt ve beton döşemeleri kaldırarak, doğal taş kaplama yapacağız. Korkuluklardaki eksik olan taşları tamamlayacağız. Çimentoları kaldırarak, özüne uygun şekilde Horasan ağacı ile derzler yapacağız. Tarihi, kültürü stratejik konumuyla nehirlerin kavuşma yeri, doğu-batı geçişinin kilit noktası olan Edirne'ye ne yapsak azdır, yeridir, gereklidir" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu daha sonra tarihi köprü üzerinde yürüyüş beraberinde ki heyet ile yürüyüş yaptı. (SÜ-
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