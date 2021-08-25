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Bakan Karaismailoğlu, Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu, Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu’nun incelemelerinden detaylar

Başsağlığı Geçmiş Olsun Gurbetçi Taziye Ziyareti Helikopter 

-Köyde gezmesi
-Yaşlı teyzelerle oturup sohbet etmesi
-İncelemeler
-Ünal ailesine başsağlığı dilemesi
-Yenihan yolu ve Bahçecik köprüsünde inceleme yapması
-Bahçecikte gurbetçilerle arasında geçen diyalog
-Selden evden kurtarılan aile ile sohbet etmesi
-Detay

( BARTIN ) BARTIN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da 11 Ağustos’ta meydana gelen sel bölgelerinde inceleme yaptı. Selden en çok zarar gören Zafer köyüne geçen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karaismailoğlu, daha sonra Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Ünal'ın oğlu Abdurrahman ve gelini Sultan Ünal'a başsağlığı dileklerini ileten Karaismailoğlu, bir süre aileyle görüşerek o gece yaşadıkları korku dolu anları dinledi. Bartın - Karabük karayolu Yenihan mevkisinde çöken ve onarılarak trafiğe yeniden açılan yolda incelemede bulunan Karaismailoğlu, yine selde çökmesinin ardından kısa sürede yapımı tamamlanan Bahçecik köprüsünü inceleyerek AFAD ekipleri tarafından selde evlerinden kurtarılan vatandaşlarla sohbet ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bartın-Karabük karayolu Bahçecik mevkisinde gurbetçi bir vatandaş, Kaaraismailoğlu'na, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Allah sizlerden razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.
Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretlerine, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ile diğer yetkililer eşlik etti. Bakan Adil Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından helikopter ile Sinop'a hareket etti. (YE-
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