Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas d'Abreu ile bir araya geldi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Angola'nın, özellikle ulaştırma altyapısını geliştirme hususunda Bakanlığının yetki ve görev alanına giren tüm konularda, demir yollarından şehir içi ve dışı kara yollarına, limanların ve havaalanlarının geliştirilmesinden yönetimine dek her önemli alanda kurumsal iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazırız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas d'Abreu ile makamında bir araya geldi. Ulaştırma ve altyapı alanında bir ilki teşkil eden bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayacağına yürekten inandığını dile getiren Karaismailoğlu, “Angola Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, temmuz ayı sonunda ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti öncesinde bizlerin bir araya gelmesi ayrıca önem taşımaktadır. Bu ziyaretler, ülkelerimiz ve halklarımız arasında mevcut ekonomik ve kültürel ilişkilerin bugüne kadar hiç olmadığı hızda ilerlemesine imkân verecektir" diye konuştu.

“Angola ile ulaştırmanın her modunda iş birliğine hazırız” Liman işletmeciliği alanında diğer ülkelerde faaliyet gösteren tecrübeli ve başarılı şirketler bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, “Bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız, özel sektörlerin iş birliklerini de destekliyoruz” dedi.

Demir yolu altyapısı alanında kapsamlı yatırım portföyü olduğunu memnuniyetle öğrendiklerini anlatan Karaismailoğlu, Angola'nun limanlardan doğuya doğru ve ötesine, sınır komşuları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Zambiya'ya ve Namibya'ya bağlantı sağlayacak çok önemli demir yolu projelerin yapımı öncesindeki süreçte ve inşasında uluslararası alanda deneyimli Türk firmalarının yer almasından memnuniyet duyacaklarını vurguladı. “Bütün tecrübemizle Angola’nın yanındayız” Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Biz Angola ile ilişkilerimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettikleri gibi 'Türkiye olarak, varlık gösterdiğimiz her ülkede birlikte kazanma esasına göre hareket ediyoruz.' Ülkemiz, önemli bir reform ve yeniden yapılanma sürecinde bulunan Angola'nın altyapısının gelişimi için ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda, Afrika kıtasında ve dünyada geniş tecrübeye sahip özel sektörüyle iş birliğine hazırdır.” (ÖMR-BC-ÖZ-Y)