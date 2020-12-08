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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bakan Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

- Bakan Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

- Görüşmeden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukukta yeni reform çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü. Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Gül, paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Feyzioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz" açıklamasının ardından yeni dönemde gerçekleşmesini bekledikleri reformları, sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Bakan Gül'e ilettiği öğrenildi. Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ortaya konulan süreç çerçevesinde yapılmasını bekledikleri yeni reformları içeren yazıyı da Bakan Gül'e verdi. Feyzioğlu'nun, avukatların dile getirdiği talepleri de Bakan Gül'e ilettiği belirtildi. (AS-BC -
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