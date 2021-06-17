Bakan Gül, Dijital Mecralar Komisyonunda konuştu



- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “ Dijital Mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün ana konusudur” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Dijital Mecralar Komisyonu’na katılarak milletvekillerine bilgi verdi. Gül, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli ölçütlerinden biri de dijital dönüşümün kat ettiği yol haline geldiğini belirterek, “Bu alan ekonomik ve toplumsal hayatı ihmal edilemez düzeyde etkilemektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yeni alanlar olduğu açıktır. Bu konuda hukuk akt yapısı ve adalet sisteminin gelişen ve değişen çağa ayak uydurması zorunluluktur. Bu kapsamda hem teknoloji alanlarının yaygınlaştırılması çalışılırken, dijital mecralarda hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi hepimizin önünde ödev olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı. Gül, toplumsal alanda kişilik haklarına saygı olduğu kadar dijital alanda da aynı saygının gösterilmesi gerektiğini kaydederek, “Dijital verilerin üretilmesi, insanların haksız yere ceza almasına ön ayak oldu, kumpas davalarında delillerin nasıl oluşturulduğu hepimizin zihinlerinde yer etmiştir. Dijital Mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün ana konusudur” değerlendirmesini yaptı. (AUÖ-BC -

