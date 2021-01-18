- Bakan Gül'den Başsavcı Akça'ya ziyaret

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( ANKARA ) ANKARA



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, başsavcıvekilleriyle birlikte Adalet Bakanı Gül'ü Ankara Adliyesi protokol kapısında karşıladı. Bakan Gül, daha sonra başsavcılık makamına geçti. Burada Akça ve beraberindekilerle bir müddet sohbet eden Gül, basına kapalı görüşme sonrası Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Akça, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24 Aralık 2020'deki kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. (AS-



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