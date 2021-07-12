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Bakan Gül, darp edilen icra memuru ile bir araya geldi
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Gül, darp edilen icra memuru ile bir araya geldi

Bakan Gül, darp edilen icra memuru ile bir araya geldi

-Bakan Gül'ün adliye ziyaretlerinden genel detay görüntü

( İZMİR )- Adalet Bakanı Adbülhamit Gül, İzmir Adliyesini ziyaret etti İZMİR

Savcı Misyon Geçmiş Olsun Memur İcra Memuru 


- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir programı kapsamında İzmir Adliyesini ziyaret etti. Haciz mahalline avukat Ege Ogeday Burduroğlu’yla gidip işletme sahibi tarafından darp edilen icra memuru Hatice Çakaloğlu ile sohbet eden Bakan Gül, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur’nun makamını da ziyaret etti. İzmir’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir Adliyesine ziyarette bulundu. Adliye koridorlarını gezerek adliye çalışanları ile sohbet eden Bakan Gül, geçen ay haciz mahalline avukat Ege Ogeday Burduroğlu’yla gidip işletme sahibi tarafından darp edilen icra memuru Hatice Çakaloğlu ile de bir araya geldi. Gül, geçmiş olsun dileklerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur’nun makamını da ziyaret etti. Bakan Gül’e, yargı mensuplarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti. Bakan Gül, Hatice Çakaloğlu ile birlikte darp edilen avukat Ege Ogeday Burduroğlu’nu ziyaret etmek üzere adliyeden ayrıldı. (CA-
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