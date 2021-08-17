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- Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi Restorasyon çalışmalarını inceledi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi Restorasyon çalışmalarını inceledi

- Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi Restorasyon çalışmalarını inceledi

Bakan Ersoy Mevlana Müzesi'ne gelişi

Restorasyon Esnaf Resim Sergisi Sel 

-Bakan Ersoy Mevlana Müzesi ziyaret
-Bakan Ersoy restorasyon çalışmalarını incelemesi
-Bakan Ersoy açıklama
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir takım açılış ve programa katılmak üzere geldiği Konya'da Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere geldiği Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun olarak yürütülen Alaaddin Cephe Sağlıklaştırma Çalışmaları'nın yürütüldüğü alanda bulunan resim sergisini gezdi. Cadde üzerinde aslına uygun dokuya göre yeniden restora edilen iş yerlerini inceleyen Bakan Ersoy, esnafları selamladı. Bakan Ersoy'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti. (AH-
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