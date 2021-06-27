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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi

Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ciğer yelledi

Tron Astronomi Irak 

-ocakta ciğer pişirmesi
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ben sadece yiyeceğim demesi
-Bakan Ersoy'un işi ustasına bırakması
-ustanın ciğer pişirmesi
-bakanlar ile protokolün izlemesi
-Bakan Varank'ın ciğer şişlerini ekmeğe çeken ustaya tavsiyede bulunması

( ŞANLIURFA )- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa’da ciğer kebabı pişirdi- Bakan Varank’tan ciğer ustasına tavsiye: "Dürüm yap, öyle yiyemezsiniz” ŞANLIURFA

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa ziyaretinde ciğer kebabı pişirdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile il protokolü ise izledi.Açılış, temel atma ve proje tanıtımları için Şanlıurfa’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezinin açılışına katıldı.
Açılışta Bakan Ersoy Şanlıurfa’nın meşhur ciğer kebabını pişirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile il protokolü de izledi. Bakan Ersoy ciğer kebabını yellerken Bakan Varank ise sadece yemek istediğini belirtti.
Bir süre ciğeri yelleyen Bakan Ersoy daha sonra işi ustasına bıraktı. Ciğeri pişirdikten sonra şişleri ekmeğe çekmeye çalışan ustaya tavsiyelerde bulunan Bakan Varank, “Dürüm yap, öyle yiyemezsiniz” dedi.
Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.
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