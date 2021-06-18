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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Elvan’ın Bursa mesaisi

Bakan Elvan’ın Bursa mesaisi

valilik ziyareti

Toplantı Ak Parti Bolat 

-belediye ziyareti
-ak parti ziyareti detayları

( BURSA ) BURSA

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bursa’ya bir dizi ziyaret için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ilk durağı BTSO tarafından düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’ toplantısı oldu. Elvan ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da tarihi belediye binasında ziyaret etti. Bursa Vergi Dairesi’ne de kısa süreliğine uğrayan Elvan’ın son durağı AK Parti Bursa İl Binası oldu. Çiçeklerle karşılanan Bakan Elvan, burada il yöneticileri ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Bursa’dan ayrılacak.
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