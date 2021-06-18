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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı

Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı

Bakan Fatih Dönmez'in gelişi

-Anı defterinin imzalanması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun’a gelerek temaslarına başladı.
Dün Sinop’ta bir düzü programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün de Samsun’daki programları için şehre geldi. İlk olarak Samsun Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, valilik anı defterini imzaladı. Valilikteki görüşmenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılacak Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Samsun programını tamamlayacak. Enerji Koordinasyon Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunacak Bakan Dönmez’i Samsun’da AK Parti Genel Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri karşıladı.
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