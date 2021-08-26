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Bakan Dönmez: “El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz”
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Dönmez: “El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz”

Bakan Dönmez: “El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz”

Fatih Dönmez'in sanayideki ziyaretleri

Kanalizasyon Fedakarlık Altın Allah Köprü 

-Fatih Dönmez'in açıklamaları
-YEDAŞ personelinin çalışmalarından detay

( SİNOP ) SİNOP

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Temizliklerin yapıldığı, binaların iş yerlerinin tekrar çalışır hale geldiği yerlerde elektrik verme işlemlerini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz yapıyor” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ayancık Küçük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez sanayide hazır hale getirilen iş yerlerine tekrar elektrik verilmesi ile ilgili Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) personelinin yaptığı çalışmaları yerinde gördü. Dönmez, personele kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Dönmez, “1 hafta önce Sinop Ayancık ve Türkeli’ndeki tüm köylerin elektriğini vermiştik. Bir kısmı jeneratörle bir kısmı şebekeden olmak üzere. Bugün itibarıyla temizliklerin yapıldığı, binaların iş yerlerinin tekrar çalışır hale geldiği yerlerde elektrik verme işlemlerini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz yapıyor. Ben bu vesileyle tabii hem bu bölgede çalışan YEDAŞ çalışanları hem de Bozkurt’taki Başkent Elektrik çalışanları yaklaşık 2 haftadır hakikaten büyük fedakarlıkla gece-gündüz demeden son derece çetin zor şartlar altında vatandaşımıza elektrik götürmek için mücadele ettiler. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de tabii alt yapı hizmetlerinin kesintisiz kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza verilmesi büyük önem arz ediyor. İnşallah diğer alt yapı tesisleri de süratle yollarımız, köprülerimiz, su ve kanalizasyon şebekelerimizde hasar gören yerleri onarılmak suretiyle işletilir hale gelecek” diye konuştu.
Bakan Dönmez'e ziyaretinde YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora da eşlik etti.
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