Bakan Derya Yanık Şanlıurfa’da

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Büyükşehir Belediyesi ziyareti

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( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla Gap Havalimanı'na gelen Bakan Yanık, karayoluyla kent merkezine geçti. Bakan Yanık'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile partililer karşıladı. İlk önce Şanlıurfa Valiliği'ne giden Bakan Yanık, Vali Abdullah Erin ile görüştü. Buradan ayrılan Bakan Yanık, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Bryazgül’ü ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın öğleden sonra ise Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programına katılacağı belirtildi. (Şİ-SVY-

