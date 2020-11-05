Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile bir araya geldi - ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüşmesiBakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakoviç ile bir araya geldiANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya ’da düzenlenecek olan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere kente gelen Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile bir araya geldi.
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