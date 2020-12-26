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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşlar için videolu paylaşım

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı yurtdışında yaşayan vatandaşlar için özel hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Vatandaşlık Bebek Yurt Dışı Yeni Doğan Bebek 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, yurt dışına çıkacak vatandaşlar için özel hazırlanan bir video paylaştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt dışına çıkacak vatandaşlar için özel hazırlanan bir video paylaştı. Hazırlanan videoda yurt dışına çıkacak vatandaşlar için, gidecekleri ülkelerdeki temsilcilikler vasıtasıyla neler yapabilecekleri anlatılıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Büyükelçiliklerde nikah kıyabileceği, Başkonsolosluklarda yeni doğan bebekleri için vatandaşlık kaydı oluşturabilecekleri anlatıldı. Ayrıca hazırlanan videoda, adres beyanı için Başkonsolosluklara başvuru yapabileceği, Büyükelçiliklerden vekaletname çıkarabileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik erteleme işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresine başvuru yapabilecekleri gibi bilgilere yer verildi.

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