Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

-Bakan Çavuşoğlu’nun karşılaması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında gerçekleşen görüşmeler başladı.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma ziyareti için İstanbul’a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir araya geldi. Dolmabhaçe Çalışma ofisinde bir araya gelen Çavuşoğlu-Zarif zirvesinde bölgesel konular ele alınması bekleniyor. Heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından iki bakanın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.



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