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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

İranlı bakanın gelişi

İran Basın Açıklaması 

-Bakan Çavuşoğlu’nun karşılaması
-Görüşmeden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında gerçekleşen görüşmeler başladı.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma ziyareti için İstanbul’a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir araya geldi. Dolmabhaçe Çalışma ofisinde bir araya gelen Çavuşoğlu-Zarif zirvesinde bölgesel konular ele alınması bekleniyor. Heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından iki bakanın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
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