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Bakan Çavuşoğlu: 'İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır'
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır'

Bakan Çavuşoğlu: 'İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır'

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

İngiltere Basın Açıklaması Tillo Göç Muhalefet 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP) Bakan Çavuşoğlu: "İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır"-"Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı"-"Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm"-"Yayıncı kuruluş özür diledi muhalefet tweeti silmedi" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisso Bustillo ile ortak basın açıklaması yaptı.
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