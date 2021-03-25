Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
Çavuşoğlu'nun Wang Yi'yi ağırlamasından detay görüntüler
( ANKARA -EK) ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi makamında ağırladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile basına kapalı şekilde görüştü. Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
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