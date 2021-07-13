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Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü

Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü

Bakanlıkça paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Savunma Sanayi Diyalog Uluslararası İtalya İtalyan 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü. İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı. Milli Savunma Bakanlığınca görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede, Bakan Akar tarafından, NATO’nun güney kanadı ve Akdeniz’in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunun ifade edildiği belirtildi. Ayrıca yine Bakan Akar tarafından İtalyan mevkidaşı Guerini’ye, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, Türkiye’nin salgına rağmen NATO’ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin ifade edildiği açıklandı.
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