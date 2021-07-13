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Bahçeli’den Ahmet Davutoğlu’na: “Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir”
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bahçeli’den Ahmet Davutoğlu’na: “Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir”

Bahçeli’den Ahmet Davutoğlu’na: “Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir”

Bahçeli'nin konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Dinamit Toplantı Zillet Grup Toplantısı Terör Örgütü 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına ilişkin, “Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir, Türkiye’nin temellerini dinamitlemenin şifresidir” dedi.
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir, Türkiye’nin temellerini dinamitlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren serok Ahmet gafletin pençesindedir, tarihte Bizans işbirlikçisi olarak anılan Haris İbn Cabela’nın tıpkısının aynısıyla fotokopisidir ve iftiracının daniskasıdır. Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır” diye konuştu.

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