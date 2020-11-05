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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeli: 'ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır' - ANKARA

Bahçeli: 'ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır' - ANKARA

Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli'nin salondan ayrılmasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir."Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır."Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir."

Politika Toplantı Zillet Başkanlık Seçimi 

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