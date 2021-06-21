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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Özdağ açıklama

( ANKARA ) ANKARA

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- Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, 26 Ağustos’ta Malazgirt Savaşı’nın 950. yıl dönümü ve Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünde partilerini kuracaklarını belirtti.
Özdağ ve Bağımsız milletvekili İsmail Koncuk basın toplantısı düzenledi.
Özdağ, 19 Mayıs 2021 Ay Yıldız Hareketi Anıtkabir’i ve daha sonra da Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi ve babası Arslan Baba türbelerini ziyaret ettiklerini söyleyerek, 26 Ağustos’ta Malazgirt Savaşı’nın 950. Yıl dönümü ve Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünde partilerini kuracaklarını belirtti.
Özdağ, HDP İzmir İl binasına saldırı yapan kişiye ilişkin olarak da, “Saldırgan eline silah verilmiş acemi çaylak değil. Tarihin en kanlı terör örgütlerinden birisinin DEAŞ’ın içinde çatışmalara girmiş terörist. Böyle bir terörist kontrolsüz şekilde on el ateş edip, elindeki tabancanın mermisini bitirmez. ‘Kitle katliamı yapacaktı, ama onlar gittiler’. Kitle katliamı yapacak kişi de elinde bir tek tabancayla, on mermi ile gidilmez. Böyle bir eylem içeride kim olduğu bilinmeden yapılmaz. Nisan 2021’de ortadan kayboluyor. Nisan 2021 ile suikast zamanına kadar kimlerle temasta bulundu? Bütün bu hususların ortaya çıkartılması lazım. Bu da sorguda olur. Bu tür olaylarda polis dört günlük sürenin üstüne dört günlük daha süre ister, sorguda mümkün olan derinliğe inilsin” dedi.
(AUÖ-ÖK-Y)
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