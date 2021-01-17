Azerbaycan Ordusu “Kış Tatbikatı” için Kars’a geldi

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( ANKARA )- Milli Savunma Bakanlığı, “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” için Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimiz Kars’a geldi” ANKARA



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Azerbaycan Ordusunun “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” kapsamında Kars’a geldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kardeş Azerbaycan ile müşterek icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' için Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimiz Kars’a geldi. Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Tek Millet, İki Devlet’ anlayışımızla ‘tek yürek, tek bilek, tek yumruk’ olarak çalışmaya devam edeceğiz!”



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