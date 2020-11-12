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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Diyarbakır’da kutlandı

Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Diyarbakır’da kutlandı

Anda derneğinin tabelası

Asad Kader Gesi Uluslararası 

-Derneğin avlusunda toplanan grup
-Murat Yaşa açıklaması
-Lokum dağıtılması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilcisi Murat Yaşa:- "30 yıllık esaret Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla 2 ay içinde zafere dönüşmüştür" DİYARBAKIR

- ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilciliği, düzenledikleri etkinlikle Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi kutladı. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilciliği Azerbaycan ordusunun dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan işgalinden kurtarmasına ilişkin etkinlik düzenledi.
Etkinlikte konuşan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilcisi Murat Yaşa, Azerbaycan ordusunu kutladıklarını söyledi.

Azerbaycan zaferini büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını belirten ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilcisi Murat Yaşa, "30 yıl boyunca uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ermenistan’ın Azerbaycan Türklerine uyguladığı zulüm bütün dünya kamuoyu tarafından biliniyordu. 30 yıllık esaret Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla 2 ay içinde zafere dönüşmüştür. Bizler Azerbaycan’ın Türkiye ile kaderinin bir olduğunun farkındayız. Azerbaycan’ın acıları bizim acımız ve onların zaferi bizim zaferimizdir. 2 ay içinde büyük bir azim ve gayretle bütün dünyaya zulmün yok olacağını ve zulüm ile abat olanın sonunun berbat olacağını gösterdiler. Bu anlamda Azerbaycan ordusunun tebrik ediyoruz. Buradan Türkiye’den Diyarbakır'dan Azerbaycanlı kardeşlerimize dünya dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onların zaferlerini kutluyoruz. Sahada kazanılan zaferin masada da kazanılması adına takipçileri ve duacıları olacağız" dedi.
Basın açıklamasından sonra dernek üyeleri vatandaşlara lokum dağıttı.

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