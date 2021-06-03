AYDIN - Kılıçdaroğlu: 'Devleti yönetenler milletine hesap vermek zorundadır'
AYDIN - Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetenler milletine hesap vermek zorundadır" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıAYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın ’da kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşma programında konuştu. (1)
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