AYDIN - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kamp alanının açılışını yaptı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk oyunlarını izlemesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ilgililerden kamp alanı hakkında bilgi almasıAYDIN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan, 'Ada Camping' kamp alanının açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
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