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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Atatürk ölüm yıl dönümünde TBMM'de anıldı

Atatürk ölüm yıl dönümünde TBMM'de anıldı

Akar'ın çelenk koyması

İstiklal 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümü sebebiyle TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM personeli katıldı.
TBMM Başkanvekili Akar, anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi. HDP törene katılmadı. (AUÖ- BC -
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