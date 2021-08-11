ASKON Genel Başkanı Aydın’dan BBP Genel Başkanı Destici’ye ziyaret



- Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, "Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var. Çünkü, bizim ekonomideki çaremiz, sanayileşme ve üretimdir" dedi.

ASKON Genel Başkanı Aydın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte BBP Genel Başkanı Destici'yi BBP Genel Merkez binasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "En çok göç veren illerin hangileri olduğunu belirledik. Bu kapsamda 10 il çıkardık. ASKON olarak, hem İstanbul gibi büyükşehirlerde tersine göçün sağlanması hem de belirlenen şehirlerde bir sanayi kültürünün oluşturulmasını istiyoruz. İstanbul ve Kocaeli gibi yerler, yeteri kadar doymuştur" şeklinde konuştu.

"Türkiye ilk defa 200 milyarın üzerinde bir ihracatı yakaladı"Kabulde konuşan Destici, “Bizim ekonomideki hedefimiz sanayileşme ve üretim. Güçlü sanayi hamleleri yapmak zorundayız. Bu pandemiyle birlikte aslında sanayi üretim Türkiye’nin lokomotifi de oldu. Çünkü hizmet sektörü kapandı. Çoğu yer çalışamadı ama üreten yerlerimiz sanayi şirketlerimiz üretime devam etti. Bunu son ihracat rakamlarından da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye ilk defa 200 milyarın üzerinde bir ihracatı yakaladı. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Biz her şeyimizi kendimiz üreten ve fazla üretip yurt dışına da daha fazla satan ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmeliyiz gelebiliriz. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Siz ve sizin benzeri kuruluşlarınız iş adamlarımızı bu anlamda destekleyip teşvik ediyorsunuz. Birlikten güç doğar atasözümüzü de hayata geçirmiş oluyorsunuz. Bahsettiğiniz göçü tersine çevirme meselesi gerçekten çok önemli bir mesele” diye konuştu.



