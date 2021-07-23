ARTVİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi

- Askeri helikopterin alana inmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkondaki vatandaşları selamlamasıARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Artvin ’in Arhavi ilçesine geldi.
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