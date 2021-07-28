ARTVİN - Bakan Soylu: 'Arkadaşlarımız, ciddi bir arama kurtarma çalışması yaptılar'
ARTVİN - Bakan Soylu: "Arkadaşlarımız, ciddi bir arama kurtarma çalışması yaptılar" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbeti ve fotoğraf çektirmesi - İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Arhavi İlçe Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulundu.(1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım