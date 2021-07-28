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ARTVİN - Bakan Soylu: 'Arkadaşlarımız, ciddi bir arama kurtarma çalışması yaptılar'
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ARTVİN - Bakan Soylu: 'Arkadaşlarımız, ciddi bir arama kurtarma çalışması yaptılar'

ARTVİN - Bakan Soylu: 'Arkadaşlarımız, ciddi bir arama kurtarma çalışması yaptılar'

ARTVİN - Bakan Soylu: "Arkadaşlarımız, ciddi bir arama kurtarma çalışması yaptılar" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbeti ve fotoğraf çektirmesi - İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Arhavi İlçe Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulundu.(1)

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