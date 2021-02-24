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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ARDAHAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin kongresinde konuştu

ARDAHAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin kongresinde konuştu

- AK Parti Ardahan 7. Olağan İl Kongresinde katılanlar - İstiklal Marşı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması - Partililerden görüntülerAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Ardahan kongresinde konuştu: - "AK Parti içerisinde birilerini itibarsızlaştırma çalışmalarını görüyoruz. Bunu ana muhalefetin yaptığını görüyoruz. Bu kalede bırakın bir taş koparmayı, bir çakıl taşı dahi koparamayacaksınız. Birlik ve beraberliğimiz dünden daha fazladır, yarın çok daha fazla olacak" - "Biz uzaydan bahsediyoruz, beyefendiler bunu dalgaya alıyorlar ya da 'Yapamazsınız' diyorlar. Cumhurbaşkanımız başbakan iken '15 bin kilometre duble yol yapacağız' dediğinde o zamanda dalga geçmişlerdi. 'Neyle yapacaksınız' diyorlardı. Bunları başardığımız gibi 2023'e de inandığımız yolda azimle devam edeceğiz"ARDAHAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti içerisinde birilerini itibarsızlaştırma çalışmalarını görüyoruz. Bunu ana muhalefetin yaptığını görüyoruz. Bu kalede bırakın bir taş koparmayı, bir çakıl taşı dahi koparamayacaksınız. Birlik ve beraberliğimiz dünden daha fazladır. Yarın çok daha fazla olacak." dedi.
Hamza Dağ, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Ardahan 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 senede 15 seçim kazandığını ve darbe teşebbüslerine karşı meydan okuduğunu söyledi.

Bu geçen 20 yıl boyunca inandıkları yolda yürüdüklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:"Bazen geceleri uyumadık. Bu şehrin hayalini gördük. Biz bu hayallerimizi rüyalarımıza yerleştirdiğimiz sürece Allah’ın izniyle 20 yıl boyunca 15 seçimi nasıl kazandıysak bundan sonra da inşallah öyle olacak. Biz inandığımız yolda yürüye yürüye buraya geldik. Şimdi inandığımız yolda yeni hayaller için yürüyoruz. Biz uzaydan bahsediyoruz, beyefendiler bunu dalgaya alıyorlar ya da 'Yapamazsınız.' diyorlar. Cumhurbaşkanımız başbakan iken '15 bin kilometre duble yol yapacağız.' dediğinde o zamanda dalga geçmişlerdi. 'Neyle yapacaksınız?' diyorlardı. Bunları başardığımız gibi 2023'e de inandığımız yolda azimle devam edeceğiz." - "2023 seçimleri çok önemli"Dağ, 15 Temmuz'un ülkede ciddi bir beka sorununun göstergesi olduğunu belirterek darbe girişiminin ülkenin tamamını işgal etme projesi olduğunu dile getirdi. 15 Temmuz'un sadece bir darbe teşebbüsü değil ülkenin tamamı için bir işgal girişimi olduğunu vurgulayan Dağ, "Bu nedenle 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söylüyoruz." ifadesini kullandı.Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve Azerbaycan'da Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmak istendiğini anlatan Dağ, Türkiye'nin ortaya koyduğu sağlam irade ile bunun üstesinden geldiğini belirtti.
Ülke olarak mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam ettiklerini, buna rağmen muhalefetin kendileriyle uğraştığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:"Bu ülke için çalışmalarımız sürecek. AK Parti içerisinde birilerini itibarsızlaştırma çalışmalarını görüyoruz. Bunu ana muhalefetin yaptığını görüyoruz. Bu kalede bırakın bir taş koparmayı, bir çakıl taşı dahi koparamayacaksınız. Birlik ve beraberliğimiz dünden daha fazladır. Yarın çok daha fazla olacak. Bu çalışmanız bizim dostluğumuzu daha da arttıracaktır. Biz bunu 20 yıldır yaşıyoruz. Bizler hizmet yaptıkça duble yollar, şehir hastaneleri yaptıkça, birileri engel olmaya çalıştı."Konuşmaların ardından yapılan seçimde Kaan Koç, AK Parti Ardahan İl Başkanı oldu.

Başbakan Şehir Hastaneleri İşgal Girişimi Darbe Girişimi Muhalefet 

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