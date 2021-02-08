Antep'e ‘Gazi’ unvanının verilmesinin 100. Yıl dönümü

-Dinçerler konuşma

-Vali Gül konuşma

-Şahein konuşma

-Belediye başkanı Şahin kohnuşma



( ANKARA )- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:“İstiklal ve istikbal meşalesi kıyamet kadar asla yere düşmeyecektir”- "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır" ANKARA



- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır" dedi.

TBMM’nin Açılışının 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ‘Antep’e 8 Şubat 1921’de Gazi Unvanı Verilişinin 100. Yıl Dönümü’ dolayısıyla Birinci Meclis’te anma töreni düzenlendi.

Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Başkanlık Divan üyeleri, milletvekilleri, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer konuklar katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra Devlet Tiyatroları oyuncuları Meclisin oturumunu canlandırdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gazi Meclisin 6 Şubat 1921 tarihinde Antep’e Gazilik unvanını verdiğini ve 8 Şubat 1921 tarihinde de resmi gazetede yayınlandığını belirterek, “Yüz yıl önce varlık ve yokluk mücadelesi olan milli mücadelede Antep halkı tarihi bir direniş göstermiş, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek esarete boyun eğmemiştir. Antep halkının ortaya koyduğu bu destansı direniş, kısa zamanda Anadolu’nun dört bir yanına yayılmış, Kurtuluş mücadelemizin meşalesini yakmıştır” ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Gül söyle devam etti: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." “İstiklal ve istikbal meşalesi kıyamet kadar asla yere düşmeyecektir" diyen Bakan Gül şunları kaydetti: " Milli mücadelede Antep halkı vatan toprağına düşman ayak basmasın diye, mabetlerimize namahrem emi değemesin diye sonuna kadar mücadele etmiştir. Şehrimize 100 yıl önce verilen gazilik unvanının onur ve vakarını her zaman taşıyacağız. Tarihimize yön veren değerlerimiz üzerinde mücadeleye devam edeceğiz.” Eski Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, Anteplilerin Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin ruhunun üzerine sindiğini belirterek, Fransızlara karış mücadele ettiğini ifade etti.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Antep’lilerin Fransız işgaline direnerek, Anadolu’nun istiklali ve istikbalini kurtardıklarını belirtti.

Antep’in küllerinden yeniden doğduğunu belirten Şahin, şehirlerin gelini olarak adlandırıldığını ve serhat ve maneviyat şehri olduğunu kaydetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in örnek bir şehir olduğunu söyleyerek, Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin milletvekillerini teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İstiklal Marşı’nın sözlerini hatırlatarak, “Bu şehir ‘garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ diyenlerin şehri, ‘Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın’ diyenlerin şehri, ‘Canı cananı bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ” diyenlerin şehridir” ifadelerini kullandı. Konuşmalardan sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri TBMM balkonuna çıktılar. (AUÖ-BC -



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