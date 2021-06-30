ANTALYA - Lavrov: 'Libyalılar kendi ülkesinin ev sahibi olmalı, kendi toprak bütünlüğünü sağlamalı'
ANTALYA - Lavrov: "Libyalılar kendi ülkesinin ev sahibi olmalı, kendi toprak bütünlüğünü sağlamalı" - Çavuşoğlu - Lavrov ortak basın toplantısı - Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamaları - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un salondan ayrılışıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (8)
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