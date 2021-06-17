ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Brnabic'i kabul etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabülünden görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Brnabic'i kabul ettiANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya 'da bulunan Erdoğan, kaldığı otelde Brnabic'le bir araya geldi.
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