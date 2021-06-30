ANTALYA - Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Türkiye - Rusya heyetler arası görüşmeANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
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