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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Tarihte hiç bir küresel salgına karşı insanlık bu kadar hızlı şekilde aşı geliştiremedi'

ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Tarihte hiç bir küresel salgına karşı insanlık bu kadar hızlı şekilde aşı geliştiremedi'

ANTALYA - Çavuşoğlu: "Tarihte hiç bir küresel salgına karşı insanlık bu kadar hızlı şekilde aşı geliştiremedi" - Antalya Diplomasi Forumunun düzenlendiği Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nin havadan görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi - Tanıtım filmi izlenmesi - - Antalya Diplomasi Forumu açılış törenine katılan davetliler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 'da Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu.
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Açılış Töreni İletişim Aşı Gesi 

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