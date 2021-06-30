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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Çavuşoğlu: '(Suriye) sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz'

ANTALYA - Çavuşoğlu: '(Suriye) sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz'

ANTALYA - Çavuşoğlu: "(Suriye) sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un salona gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ortak basın toplantısı düzenledi.
(1)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Avro Sükun Dera Basın Toplantısı Toplantı 

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